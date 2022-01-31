Немецкий спортсмен отказался есть китайское мясо на Олимпиаде-2022

Франческо Фридрих боится допинга / Фото: Коллаж: Сегодня

Олимпийский чемпион и 12-кратный чемпиона мира в бобслее Франческо Фридрих сверхсерьезно подходит к Играм в Пекине. Дабы обезопасить себя от разных неприятностей, немецкий спортсмен отказался от китайского мяса.

Читайте также: От порога до Пекина: украинец показал свою дорогу на Олимпиаду (видео)

Реклама

Врач сборной Германии объяснил, что решение спортсмена мотивировано страхом перед допингом.

"Это мера предосторожности – особенно когда приближается такое важное соревнование, как Олимпиада. Гормоны роста используются при производстве мяса в разных странах, в том числе и в Китае. Такие вещества могут быть обнаружены в допинг-тесте, из-за них спортсмена могут обвинить в применении допинга", – цитирует Кристиана Шнайдера Евроспорт.

Фридрих поселился в гостинице, где кушает только вегетарианские блюда. А за мясом ездит в олимпийскую деревню, где повышенный контроль над продуктами питания.

Реклама

В 2010 году из-за китайского мяса пострадал игрок в настольный теннис Дмитрий Овчаров. После возвращения в Германию у него было два положительных теста на гормон роста кленбутерол.

По итогам нескольких изнурительных судебных разбирательств немецкого спортсмена украинского происхождения оправдали. "Я больше никогда не буду есть мясо в Китае", – заявил Овчаров после оглашения вердикта.