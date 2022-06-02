Неделю я плакал – отец ушел на войну. Признание экс-игрока Шахтера

Атакующий полузащитник Андрей Тотовицкий зимой перешел из Десны в Колос, но так и не сумел дебютировать за новый клуб в официальном матче. Помешала война.

"Не думали, что такое может быть в 21 веке, когда бомбят, что это будет так долго. Но ко всему привыкаешь, так и сейчас. Продолжаем жить.

У меня двое маленьких детей. Дочка немного понимает, а сын маленький еще.

Отец на передовой. Первую неделю я плакал – было тяжело. Он сказал, что идет защищать своих внуков.

Если надо будет пойти, я пойду и никуда не буду прятаться. Сейчас я со своей семьей. У меня двое детей, их надо беречь", – рассказал Тотовицкий в интервью Футбол NEWS.