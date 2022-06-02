2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Неделю я плакал – отец ушел на войну. Признание экс-игрока Шахтера

Андрей Трофимов
2 июня, 13:31
Футболист Андрей Тотовицкий рассказал, как война повлияла на его семью. Если понадобится он готов воевать против России

Тотовицкий готов защищать Украину / Фото: REUTERS

Атакующий полузащитник Андрей Тотовицкий зимой перешел из Десны в Колос, но так и не сумел дебютировать за новый клуб в официальном матче. Помешала война.

"Не думали, что такое может быть в 21 веке, когда бомбят, что это будет так долго. Но ко всему привыкаешь, так и сейчас. Продолжаем жить.

У меня двое маленьких детей. Дочка немного понимает, а сын маленький еще.

Отец на передовой. Первую неделю я плакал – было тяжело. Он сказал, что идет защищать своих внуков.

Если надо будет пойти, я пойду и никуда не буду прятаться. Сейчас я со своей семьей. У меня двое детей, их надо беречь", – рассказал Тотовицкий в интервью Футбол NEWS.

Реклама

Андрею Тотовицкому 29 лет. В чемпионатах Украины выступал за Шахтер, Мариуполь, Зарю, Десну. Провел сезон в бельгийском Колтрейке.

За молодежную сборную Украины Тотовицкий сыграл 12 матчей и забил 7 голов.

Реклама