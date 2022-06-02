2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 19:00
Уельс --
Україна --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Тиждень я плакав – батько пішов на війну. Зізнання ексгравця Шахтаря

Андрій Трофімов
2 червня, 13:31
Футболіст Андрій Тотовицький розповів, як війна вплинула на його родину. Якщо знадобиться, він готовий воювати проти Росії

Тотовицький готовий захищати Україну

Атакуючий півзахисник Андрій Тотовицький взимку перейшов із Десни до Колосу, але так і не зумів дебютувати за новий клуб в офіційному матчі. Завадила війна.

"Не думали, що таке може бути в 21 столітті, коли бомблять, що це буде так довго. Але до всього звикаєш, так і зараз. Продовжуємо жити.

Маю двох маленьких дітей. Донька трохи розуміє, а син ще маленький.

Батько на передовій. Перший тиждень я плакав – було тяжко. Він сказав, що слід захищати своїх онуків.

Якщо треба буде піти, я піду і нікуди не ховатимуся. Нині я зі своєю сім'єю. У мене двоє дітей, їх треба берегти", – розповів Тотовицький в інтерв'ю Футбол NEWS.

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Андрію Тотовицькому 29 років. У чемпіонатах України виступав за Шахтар, Маріуполь, Зорю, Десну. Провів сезон у бельгійському Колтрейку.

За молодіжну збірну України Тотовицький зіграв 12 матчів та забив 7 голів.

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