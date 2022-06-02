Тиждень я плакав – батько пішов на війну. Зізнання ексгравця Шахтаря

Атакуючий півзахисник Андрій Тотовицький взимку перейшов із Десни до Колосу, але так і не зумів дебютувати за новий клуб в офіційному матчі. Завадила війна.

"Не думали, що таке може бути в 21 столітті, коли бомблять, що це буде так довго. Але до всього звикаєш, так і зараз. Продовжуємо жити.

Маю двох маленьких дітей. Донька трохи розуміє, а син ще маленький.

Батько на передовій. Перший тиждень я плакав – було тяжко. Він сказав, що слід захищати своїх онуків.

Якщо треба буде піти, я піду і нікуди не ховатимуся. Нині я зі своєю сім'єю. У мене двоє дітей, їх треба берегти", – розповів Тотовицький в інтерв'ю Футбол NEWS.