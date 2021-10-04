Не знают, чей Крым, но Усика уговорили: боксер быстро принял предложение скандальных сестер

Усик снялся в клипе ANNA-MARIA

В клипе ANNA-MARIA Усик снялся до исторического поединка против Энтони Джошуа. Певицы утверждают, что Усик избирательно относится к участию в различных проектах, но на их предложение согласился сразу же.

"Настроение и энергетика этой песни сами подсказали нам, какое должно быть видео. Кроме того, мы поклонницы бокса и украинских боксеров. И подумали: было бы круто, если бы у нас в клипе снялся Александр Усик. Сначала это была просто мечта. Мы, конечно, были знакомы – мы же из одного города. Но не близко.

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Дальше обстоятельства складывались так, что мы стали чаще встречаться на каких-то мероприятиях и общаться. Мы понимали, что Александр очень избирательно относится к участию в различных проектах. Но все же рискнули. Ведь он сам однажды сказал: "Если не попробуешь – никогда не узнаешь, получится у тебя это или нет".

И мы ему написали, отправив идею видео и песню. Через некоторое время он прислал голосовое сообщение: "Девчонки, песня просто огонь! Мне очень понравилось. Давайте попробуем, почему нет?" Мы были на седьмом небе от счастья!", – рассказали девушки в программе Утро с Интером.

Ранее крымский дуэт ANNA MARIA попал в скандал из-за позиции по поводу статуса Крыма. В интервью Роману Скрыпину девушки не смогли ответить на вопрос "Чей Крым?", а также отметили, что "Украина потеряла Крым".

После этого на сестер обрушилось огромное количество критики. Ко всему прочему, выяснилось, что родители артисток занимают крупные должности в оккупированном Крыму и имеют российское гражданство. Мать девушек Лариса Опанасюк даже попала в санкцонный список СНБО Украины.

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Позже девушки прокомментировали свое скандальное интервью: "Мы свой выбор сделали, родители сделали, но мы не можем отказаться от родителей".