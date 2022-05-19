Не трус! Луческу отказался от предложения турецкого гранда ради Динамо

Луческу решил отказать Фенербахче / Фото: Коллаж: Сегодня

Чемпионат УПЛ был досрочно завершен в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины. Для поддержания игровой формы Динамо выехало из страны и проводит благотворительные матчи в поддержку Украины.

Судьба проведения нового чемпионата пока под вопросом в связи с возможным продлением военного положения на три месяца. На этом фоне румынский специалист Мирча Луческу решил не покидать Динамо в трудное время и готовить команду к выступлению в Лиге чемпионов.

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И это несмотря на то, что у Мистера на столе было предложение от турецкого Фенербахче.

"У меня контракт до 2024 года, и я не могу оставить команду в этом хаосе. Есть предложения, очень серьезные… У меня было предложение от Фенербахче. Но на данный момент все это уже неактуально. Я не могу покинуть киевское Динамо в такой ситуации. Ни за что на свете. Это было бы проявлением трусости. К тому же я прошел через все это в футболе. И через войны… Но у меня никогда не было ситуации, когда я мог бы играть в еврокубках, не имея матчей в чемпионате. Теперь пришло время бросить все и двигаться дальше. Мне нужен важный матч каждую неделю", – сказал Луческу в интервью Gazeta Sporturilor.

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Кстати, мы сообщали какую свинью подсунул Динамо немецкий Айнтрахт. В связи с победой немцев в финале Лиги Европы киевлянам будет сложнее попасть в групповой этап Лиги чемпионов.

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