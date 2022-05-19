Миссия невыполнима? Айнтрахт подложил свинью Динамо в Лиге чемпионов

Киевскому Динамо будет крайне сложно попасть в групповой турнир Лиги чемпионов сезона 2022/23

Айнтрахт получил прямую путевку в групповой этап ЛЧ, чем усложнил жизнь Динамо / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня, Официальный сайт ФК "Динамо"

Немецкий Айнтрахт в серии послематчевых пенальти сумел обыграть шотландский Рейнджерс (1:1, 5:4 по пенальти) и стал триумфатором Лиги Европы. Но это не все бонусы команды Оливера Гласнера.

Благодаря победе в ЛЕ "орлы" получили прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов. В Бундеслиге "орлы" заняли лишь 11-е место, поэтому победа в ЛЕ была очень кстати.

Реклама

Результат финала второго по значимости еврокубка был очень важен для киевского Динамо. Украинскому клубу предстоит пройти путь в групповой раунд через квалификацию.

Победа немцев лишила киевлян права быть сеяными на стадии плей-офф.

Реклама

Теперь путь Динамо в групповой этап ЛЧ выглядит следующим образом. "Бело-синие" вступают в турнир во втором квалифайне, где будут сеяными. В случае успеха киевляне попадают в третий раунд, где также будут сеяными.

Решающим для Динамо станет стадия плей-офф. На этом этапе подопечным Луческу предстоит сыграть против одной из двух команд с наибольшим коэффициентом в таблице рейтингов клубов УЕФА, которыми сейчас являются Бенфика (Португалия) и Рейнджерс (Шотландия).

Реклама

Ранее Андрей Ярмоленко объяснил ситуацию со своим возвращением в Динамо. Война спутала все карты звездному вингеру сборной Украины, и теперь он вынужден искать новую команду.