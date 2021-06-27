Не плачьте! Фаны сборной Уэльса получили скидку на контент для взрослых

Известная валлийская модель Алав Хаф решила утешить болельщиков после сокрушительного поражения от Дании в 1/8 финала чемпионата Европы

Модель поддержит фанов после вылета сборной с Евро

Сборная Уэльса первой вылетела из плей-офф. Валлийцы в 1/8 финала разгромно проиграли Дании – 0:4.

После сокрушительного фиаско поддержать валлийских болельщиков вызвалась Instagram-модель Алав Хаф. Девушка на протяжении всего турнира выкладывала в сеть откровенные снимки в форме сборной Уэльса и с национальным флагом.

А перед игрой с Данией, если Уэльс пройдет дальше, обещала всем фанатам скидку в 50% на доступ к ее странице в OnlyFans. Там Алав выкладывает фото и видео для взрослых. И берет за подписку с человека 10 фунтов в месяц.

Увы, Уэльс проиграл. Но и Хаф передумала. "Что за день... Что мне теперь делать? Я все равно сделаю скидку в 50%. Не плачьте. Лучше расскажите всем о моей акции", – написала девушка в соцсетях.

Реклама

Читайте также: Вратари Дании и Уэльса вошли в историю чемпионатов Европы