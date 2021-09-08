Не Пеле и не Месси: математик определил лучшего футболиста всех времен

Роналду - N1, Пеле - №3 / Фото: Getty Images

Используя уникальный алгоритм, учитывающий достижения футболистов на уровне клубов и сборных, ученый сравнил показатели игроков разных эпох. И пришел к выводу: самый великий – Криштиану Роналду!

Об этом сообщает Daily Mail.

Читайте также: Криштиану Роналду назвал величайшего футболиста после себя

36-летний португалец, недавно перешедший из Ювентуса в МЮ, опередил нападающего ПСЖ Лионеля Месси, а также легенд прошлого Пеле, Ференца Пушкаша, Альфредо ди Стефано... Лишь на девятом месте рейтинга оказался Диего Марадона.

ТОП-10 ФУТБОЛИСТОВ ПО ФОРМУЛЕ КРОУФОРДА

1. Криштиану Роналду (537 очков)

2. Лионель Месси (503)

3. Пеле (459)

4. Ференц Пушкаш (305)

5. Роналдо (281)

6. Марко ван Бастен (237)

7. Альфредо ди Стефано (201)

8. Мишель Платини (177)

9. Диего Марадона (169)

10. Йохан Кройфф (163)

Криштиану Роналду / Фото: REUTERS

Реклама

В качестве номинантов британский математик Том Кроуфорд принял игроков, которые выиграли "Золотой мяч" минимум дважды, либо получили широкое признание до 1956 года, когда была учреждена награда. Игроки оценивались по семи критериям:

Национальные и международные трофеи, выигранные на клубном уровне, оцениваемые при помощи коэффициента УЕФА об относительной силе соревнования

Трофеи на уровне сборных – 150 очков за чемпионат мира, 100 за чемпионат Европы и кубок Америки и дополнительные очки за звание лучшего бомбардира турнира

Голы за клубы

Голы за сборную

Голоса в голосовании за "Золотой мяч" (в процентах от общего числа проголосовавших)

Индивидуальные рекорды

Математически выдающиеся сезоны, в которых голы игрока привели команду к крупным победам

Пеле и Диего Марадона / Фото: Getty Images

Ранее мы писали, что Пеле удалили опухоль в правой толстой кишке. Свое самочувствие 80-летний Король футбола назвал хорошим.