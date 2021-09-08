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18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
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Не Пеле и не Месси: математик определил лучшего футболиста всех времен

Олег Люлька
8 сентября, 12:45
Математик Оксфордского университета Том Кроуфорд разработал формулу сравнения величия футболистов. Первое место занял форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду

Роналду - N1, Пеле - №3 / Фото: Getty Images

Используя уникальный алгоритм, учитывающий достижения футболистов на уровне клубов и сборных, ученый сравнил показатели игроков разных эпох. И пришел к выводу: самый великий – Криштиану Роналду!

Об этом сообщает Daily Mail.

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36-летний португалец, недавно перешедший из Ювентуса в МЮ, опередил нападающего ПСЖ Лионеля Месси, а также легенд прошлого Пеле, Ференца Пушкаша, Альфредо ди Стефано... Лишь на девятом месте рейтинга оказался Диего Марадона.

ТОП-10 ФУТБОЛИСТОВ ПО ФОРМУЛЕ КРОУФОРДА

  • 1. Криштиану Роналду (537 очков)
  • 2. Лионель Месси (503)
  • 3. Пеле (459)
  • 4. Ференц Пушкаш (305)
  • 5. Роналдо (281)
  • 6. Марко ван Бастен (237)
  • 7. Альфредо ди Стефано (201)
  • 8. Мишель Платини (177)
  • 9. Диего Марадона (169)
  • 10. Йохан Кройфф (163)

Криштиану Роналду / Фото: REUTERS

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В качестве номинантов британский математик Том Кроуфорд принял игроков, которые выиграли "Золотой мяч" минимум дважды, либо получили широкое признание до 1956 года, когда была учреждена награда. Игроки оценивались по семи критериям:

  • Национальные и международные трофеи, выигранные на клубном уровне, оцениваемые при помощи коэффициента УЕФА об относительной силе соревнования
  • Трофеи на уровне сборных – 150 очков за чемпионат мира, 100 за чемпионат Европы и кубок Америки и дополнительные очки за звание лучшего бомбардира турнира
  • Голы за клубы
  • Голы за сборную
  • Голоса в голосовании за "Золотой мяч" (в процентах от общего числа проголосовавших)
  • Индивидуальные рекорды
  • Математически выдающиеся сезоны, в которых голы игрока привели команду к крупным победам

Пеле и Диего Марадона / Фото: Getty Images

Ранее мы писали, что Пеле удалили опухоль в правой толстой кишке. Свое самочувствие 80-летний Король футбола назвал хорошим.

Пеле / Фото: Instagram

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