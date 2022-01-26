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Не обошлось без Украины: составлен рейтинг худших чемпионов в боксе

Александр Трикиша
26 января, 09:59
Супертяжелый вес считается королевским дивизионом в боксе. Не зря же Александр Усик так рвался встать в один ряд с братьями Кличко, Мухаммедом Али, Майком Тайсоном и другими легендами хэвивейта

Травма не позволила Глазкову победить Мартина / Фото: AFP

Но есть в истории супертяжелого веса и откровенно случайные чемпионы. Вспомните хотя бы Энди Руиса. Мексиканец сенсационно одолел Энди Руиса, заработал сумасшедшую сумму за реванш и теперь может дальше поедать тако.

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Издание talksport.com составило рейтинг худших чемпионов мира в супертяжелом весе, который возглавил обидчик нашего Вячеслава Глазкова Чарльз Мартин из США.

Что пишут о Мартине:

Чарльз Мартин пробыл в качестве чемпиона мира в супертяжелом весе всего 85 дней, что является вторым самым коротким сроком в истории и наверняка худшим.

Даже завоевание вакантного титула IBF было очень удачным, поскольку фаворит боя Глазков вывихнул колено в третьем раунде и не смог продолжить бой. Кстати, после этой травмы Глазков завершил карьеру и ушел в дальнобойщики.

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Эдди Хирн учуял возможность и предложил Мартину миллионы за защиту своего титула против восходящей звезды Энтони Джошуа. Чарльз согласился и сдался уже за два раунда, нанеся по сопернику лишь три удара.

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Полностью антирейтинг чемпионов супертяжелого веса выглядит следующим образом

  • 1. Чарльз Мартин
  • 2. Брюс Селдон
  • 3. Бермейн Стиверн
  • 4. Фрэнк Бруно
  • 5. Джеймс "Бастер" Дуглас
  • 6. Примо Карнера
  • 7. Джон Тейт
  • 8. Леон Спинкс
  • 9. Грег Пейдж
  • 10. Джерри Кутзи