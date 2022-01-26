Не обошлось без Украины: составлен рейтинг худших чемпионов в боксе

Травма не позволила Глазкову победить Мартина / Фото: AFP
Но есть в истории супертяжелого веса и откровенно случайные чемпионы. Вспомните хотя бы Энди Руиса. Мексиканец сенсационно одолел Энди Руиса, заработал сумасшедшую сумму за реванш и теперь может дальше поедать тако.
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Издание talksport.com составило рейтинг худших чемпионов мира в супертяжелом весе, который возглавил обидчик нашего Вячеслава Глазкова Чарльз Мартин из США.
Что пишут о Мартине:
Чарльз Мартин пробыл в качестве чемпиона мира в супертяжелом весе всего 85 дней, что является вторым самым коротким сроком в истории и наверняка худшим.
Даже завоевание вакантного титула IBF было очень удачным, поскольку фаворит боя Глазков вывихнул колено в третьем раунде и не смог продолжить бой. Кстати, после этой травмы Глазков завершил карьеру и ушел в дальнобойщики.
Эдди Хирн учуял возможность и предложил Мартину миллионы за защиту своего титула против восходящей звезды Энтони Джошуа. Чарльз согласился и сдался уже за два раунда, нанеся по сопернику лишь три удара.
Полностью антирейтинг чемпионов супертяжелого веса выглядит следующим образом
- 1. Чарльз Мартин
- 2. Брюс Селдон
- 3. Бермейн Стиверн
- 4. Фрэнк Бруно
- 5. Джеймс "Бастер" Дуглас
- 6. Примо Карнера
- 7. Джон Тейт
- 8. Леон Спинкс
- 9. Грег Пейдж
- 10. Джерри Кутзи