Не нужно прикидываться! Украинский спортсмен высмеял Макрона после его поста о Кременчуге

Александр Долгополов прокомментировал намерения Макрона достучаться до россиян

Вчера российские фашисты обстреляли Кременчуг. Одна из ракет угодила в торговый центр "Амстор", что вызвало огромный пожар и 18 погибших людей.

Мировое сообщество с ужасом отреагировало на теракт со стороны РФ. Президент Франции Эммануэль Макрон шокирован такими действиями армии Путина и решил открыть россиянам глаза на происходящее в Украине, напиcав даже пост на русском языке.

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На такой твит президента отреагировал украинский экс-теннисист Александр Долгополов. Боец теробороны отметил, что россияне все прекрасно знают.

"Эммануэль, не нужно прикидываться, будто россияне не знают правду. Они все знают и радуются этому".

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Отметим, что Россия продолжает терроризировать население нашей страны. Сегодня фашисты обстреляли стадион в Николаеве, из-за чего на арене возникла огромная воронка.