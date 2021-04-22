Не нужно давить и запугивать! Барселона не собирается покидать Суперлигу

Испанский гранд объяснил почему клуб принял участие в организации Суерлиги и заявил, что вместо неоправданного давления и запугивания нужен глубокий анализ ситуации

"Барселона" / Фото: Reuters

В европейском футболе не удалось реализовать амбициозный и интересный проект под названием Суперлига. Первыми дали заднюю британцы. Затем вслед за шестью клубами Англии объявили о выходе из турнира и другие команды. А вот испанской Барселоне хватило мужества не прогнуться перед УЕФА.

Каталонцы выступили с заявлением по поводу Суперлиги.

"Барселона разделяет мнение большинства крупных европейских футбольных клубов, учитывая нынешний социально-экономический климат, о необходимости структурных реформ, чтобы гарантировать финансовую устойчивость и существование мирового футбола за счет улучшения продукта. Продукта, который предлагается болельщикам по всему миру, консолидируя и даже увеличивая фанатскую базу, которая является его опорой и самой сильной стороной.

В этом контексте совет директоров Барселоны принял в срочном порядке предложение стать членом-учредителем Суперлиги. Турнира, призванного улучшить качество и привлекательность продукта, предлагаемого футбольным болельщикам, и в то же время, как один из самых неотъемлемых принципов Барселоны, искать новые формулы солидарности с футбольной семьей в целом.

Решение было принято с убеждением, что отказ от возможности стать частью этого проекта в качестве одного из его учредителей был бы исторической ошибкой. Как один из ведущих спортивных клубов мира, мы стремимся всегда быть в авангарде, что является неотъемлемой частью идентичности клуба и его спортивного, социального и институционального духа...

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Учитывая общественную реакцию, которую вышеупомянутый проект вызвал во многих сферах, нет никаких сомнений в том, что Барселона ценит необходимость более глубокого анализа причин, вызвавших эту реакцию. Чтобы пересмотреть, если необходимо, предложение в том виде, в котором оно сформулировано изначально, и решает все эти вопросы, всегда на благо общих интересов футбольного мира. Такой глубокий анализ требует времени и необходимого хладнокровия, чтобы избежать каких-либо опрометчивых действий.

Мы считаем не менее важным подчеркнуть объективный факт, что суд уже предоставил срочную правовую защиту в соответствии с запросом, тем самым подтверждая право инициативы со стороны клубов-учредителей проекта Суперлиги.

В связи с этим Барселона считает неправильным устанавливать необходимый процесс размышлений и дебатов в соответствии с критериями неоправданного давления и запугивания.

Несмотря на то, что Барселона прекрасно осознает важность и интерес, вызываемый этим вопросом, а также необходимость всегда действовать с максимальной прозрачностью, клуб всегда будет действовать с должной осмотрительностью и требует предельного понимания, уважения и, прежде всего, терпения среди болельщиков Барселоны", – говорится в заявлении клуба.

Бывший футболист сборной Англии, а ныне известный телеэксперт Гари Линекер молниеносно отреагировал: "Ужасно разочаровывающее заявление", – написал Линекер в соцсетях.