Названа дата выхода FIFA23. Это будет последний симулятор в серии видеоигр

FIFA23 выйдет 30 сентября

Любители киберспорта, как обычно, в предвкушении осени. Именно в эту пору года выходят новые компьютерные симуляторы с новинками и дополнениями.

Уже стало известно, когда стоит ждать выхода видеоигры FIFA23. Инсайдер Том Хендерсон сообщил, что EA Sports планирует выпустить симулятор 30 сентября 2022 года. Также стало известно, что обновленная Need for Speed выйдет 4 ноября, а Skate 4 – уже в следующем году.

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Отметим, что это будет последний симулятор FIFA под таким названием. После этого сотрудничество EA Sports со всемирной футбольной федерацией ФИФА прекращается.

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С июля 2023 года видеоигра будет именоваться EA Sports FC. При этом компания сохранит более 300 лицензионных соглашений. Это будет касаться названий клубов, стадионов и фамилий игроков в том числе.

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Отметим, что в FIFA22 не будет клубов из России и местной сборной. Организация EA Sports ввела санкции против фашистской страны, которая развязала войну на территории Украины.