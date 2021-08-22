Наставник сборной Украины зажег в матче звезд мирового футбола

Руслан Ротань / Фото: ФФУ

В субботу, 21 августа, в Риге прошел товарищеский матч, посвященный 100-летию Федерации футбола Латвии. В поединке принимали участие легенды мирового и латвийского футбола.

Сборная мира оказалась мастеровитее местных звезд и победила латышей со счетом 6:1. В составе команды легенд мирового футбола выступил наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань, который оформил дубль в матче.

Читайте также: Ротань огласил состав молодежной сборной Украины на стартовые матчи отбора Евро-2023

Руслан Ротань в составе сборной мировых звезд / Фото: Инстаграм

Главный тренер "молодежки" остался доволен своим выступлением и поблагодарил организаторов матча за возможность сыграть в такой звездной команде. Об этом он написал в своем Instagram.

"Было очень приятно сыграть в такой звездной команде. Спасибо за невероятные эмоции!!! Поздравляю Федерацию футбола Латвии со 100-летием", – прокомментировал в Instagram Руслан Ротань.

Нужно отметить, что партнерами Ротаня были обладатель "Золотого мяча-2000" Луиш Фигу, экс-игрок Челси Флоран Малуда, португалец Нуну Гомеш и другие.

Состав сборной мировых легенд: Луиш Фигу (Португалия), Кевин Кураньи (Германия), Флоран Малуда (Франция), Хамит Алтынтоп (Турция), Йоргос Карагунис (Греция), Рубен де ла Ред (Испания), Андрес Опер (Эстония), Томас Данилявичюс (Литва), Мариюс Станкявичюс (Литва), Нуну Гомеш (Португалия), Руслан Ротань (Украина), Мартин Йиранек (Чехия), Луи Саа (Франция), Ройстон Дренте (Нидерланды), Хуан Мануэль Пенья (Боливия), Леван Кобиашвили (Грузия), Давид Муджири (Грузия), Сергей Парейко (Эстония), Сергей Игнашевич (Россия).

Напомним, что на днях легендарный футболист Шахтера Дарио Срна принял участие в выставочном матче с участием знаменитостей из мира футбола и также отличился дублем за звезд.

Товарищеский матч легенд мирового и латвийского футбола