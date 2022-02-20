20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Наследник легендарного Ягра. 17-летний вундеркинд стал открытием Олимпиады-2022

Сергей Шаховец
20 февраля, 10:20
Юный словацкий хоккеист Юрай Слафковски стал лучшим снайпером турнира и получил звание самого ценного игрока

Юрай Слафковски установил новый рекорд Олимпийских игр / Фото: Reuters

Чемпионом олимпийского хоккейного турнира впервые стала сборная Финляндии, которая обыграла в финале команду РОК (2:1).

Звание самого ценного игрока турнира (MVP) получил словацкий форвард Юрай Слафковски. Его сборная в матче за бронзу обыграла Швецию (4:0).

Реклама

17-летний вундеркинд забросил 7 шайб в 7 матчах и стал лучшим снайпером турнира. Юрай установил новый рекорд в истории Олимпийских игр. Ранее ни один игрок младше 18 лет не забросывал более шести шайб.

Реклама

Юный хоккеист стал настоящим открытием Олимпийских игр и его уже называют наследником славы легендарного Яромира Ягра.

Юрай среди сверстников выделяется своими габаритами. В возрасте 17 лет его рост составляет 194 см, а вес 100 кг. Сейчас уникальный хоккеист выступает за финский клуб ТПС, но в июле Слафковски однозначно выберут на драфте НХЛ.

Реклама

Отметим, что сегодня, 20 февраля, состоится торжественная церемония закрытия Олимпийский игр в Пекине. Начало в 14:00.