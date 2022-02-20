Наследник легендарного Ягра. 17-летний вундеркинд стал открытием Олимпиады-2022

Юрай Слафковски установил новый рекорд Олимпийских игр / Фото: Reuters

Чемпионом олимпийского хоккейного турнира впервые стала сборная Финляндии, которая обыграла в финале команду РОК (2:1).

Звание самого ценного игрока турнира (MVP) получил словацкий форвард Юрай Слафковски. Его сборная в матче за бронзу обыграла Швецию (4:0).

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17-летний вундеркинд забросил 7 шайб в 7 матчах и стал лучшим снайпером турнира. Юрай установил новый рекорд в истории Олимпийских игр. Ранее ни один игрок младше 18 лет не забросывал более шести шайб.

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Юный хоккеист стал настоящим открытием Олимпийских игр и его уже называют наследником славы легендарного Яромира Ягра.

Юрай среди сверстников выделяется своими габаритами. В возрасте 17 лет его рост составляет 194 см, а вес 100 кг. Сейчас уникальный хоккеист выступает за финский клуб ТПС, но в июле Слафковски однозначно выберут на драфте НХЛ.

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Отметим, что сегодня, 20 февраля, состоится торжественная церемония закрытия Олимпийский игр в Пекине. Начало в 14:00.