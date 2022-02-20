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Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Спадкоємець легендарного Ягра. 17-річний вундеркінд став відкриттям Олімпіади-2022

Сергій Шаховець
20 лютого, 10:20
Юний словацький хокеїст Юрай Слафковські став найкращим снайпером турніру та отримав звання найціннішого гравця

Юрай Слафковські встановив новий рекорд Олімпійських ігор / Фото: Reuters

Чемпіоном олімпійського хокейного турніру вперше стала збірна Фінляндії, яка обіграла у фіналі команду РОК (2:1).

Звання найціннішого гравця турніру (MVP) отримав словацький форвард Юрай Слафковські. Його збірна у матчі за бронзу обіграла Швецію (4:0).

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17-річний вундеркінд закинув 7 шайб у 7 матчах і став найкращим снайпером турніру. Юрай встановив новий рекорд в історії Олімпійських ігор. Раніше жоден гравець молодше 18 років не закидав понад шість шайб.

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Юний хокеїст став справжнім відкриттям Олімпійських ігор і його вже називають спадкоємцем слави легендарного Яромира Ягра.

Юрай серед однолітків вирізняється своїми габаритами. У віці 17 років його зріст становить 194 см, а вага 100 кг. Наразі унікальний хокеїст виступає за фінський клуб ТПС, але у липні Слафковські однозначно оберуть на драфті НХЛ.

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Зазначимо, що сьогодні, 20 лютого, відбудеться урочиста церемонія закриття Олімпійських ігор у Пекіні. Початок о 14.00.