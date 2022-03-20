Наша воля сильнее оружия! Кличко поведал американцам о реалиях войны в Украине

Владимир Кличко / Фото: Instagram
Владимир Кличко продолжает выполнять свою главную миссию во время войны. Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе рассказал американцам в подробностях, что происходит в Украине. Также он поведал в эфире канала FOX Business о героизме украинского народа:
"Я думаю, российское правительство просчиталось, когда решило начать эту войну. Они думали, что захватят нас через 2-3 дня. Так называемый блицкриг не прошел. Они думали, что мы будем приветствовать русскую армию, но этого не случилось.
В оккупированных городах люди выходят с украинскими флагами перед российскими танками и показывают: "Это Украина, отправляйтесь домой. Вам здесь нечего делать. Это наша страна, просто уходите домой". Мирные люди без оружия демонстрируют, что мы являемся украинцами."
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Кроме того, Владимир Кличко заявил, почему все украинцы готовы идти к своей победе:
"Это наша земля, наш дом. Это место, где наши дети ходят в детский садик и школу. Здесь мы строим свое будущее, проживаем свои жизни. Здесь похоронены наши родители.
Это наш дом, поэтому ничто не заставит нас сбежать или спасаться, чтобы выжить. Нет, мы будем защищать себя. Мы будем оставаться сильными, потому что наша воля сильнее любого оружия и любой армии."