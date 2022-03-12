Наш дом – твой дом. Бывший клуб Андрея Лунина принимает беженцев из Украины

/ Фото: Instagram realoviedo

Испанский футбол не остался в стороне в трудные для нашей страны времена. Руку помощи для украинских беженцев подал футбольный клуб Реал Овьедо, за который в 2020 году выступал Андрей Лунин. Ранее украинский голкипер с другими спортсменами просил о помощи и закрытии неба над Украиной.

Лунин в Овьедо / Фото: Instagram realoviedo

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Первая семья уже прибыла на Пиренейский полуостров, о чем и сообщил вратарь сборной Украины и мадридского Реала в своем Instagram.

"Приехала первая семья из Харькова и уже в Испании, спасибо Реал Овьедо за помощь!!! Ждем еще две семьи".

/ Фото: https://www.instagram.com/lunin_andrey/

Соответствующий пост выставили и на официальной странице Instagram и представили Реала Овьедо, которые поддержали семью юных украинских футболистов, и теперь готовы обеспечивать их всем необходимым.

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"Наш дом – твой дом. Мы позаботимся о вас, как о большой семье, которой мы являемся. Первые мальчики и их семьи прибывают в FUNDOMA из Украины. В эти дни мы будем просить вас помогать!"

/ Фото: Instagram realoviedo

FUNDOMA – это учебный фонд горняков испанского региона Астурия, именно на территории этого фонда и будут размещены украинские беженцы.

Ранее поддержку украинскому голкиперу Андрею Лунину высказал и главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти.