Наполи – Интер: прогноз комментатора на центральный матч чемпионата Италии

Начало поединка – в 21:45. По мнению Кирилла Круторогова, лидер Серии А в Неаполе не проиграет, а зрители большого количества голов не увидят

В воскресенье, 18 апреля, в 31-м туре чемпионата Италии состоится матч Наполи – Интер. Начало поединка неаполитанцев, жаждущих пробиться в Лигу чемпионов, против лидеров Серии А – в 21:45 по киевскому времени. В прямом эфире игру покажут канал "Футбол 2" и сервис OLL.TV.

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ НАПОЛИ – ИНТЕР

Одна из немногих реальных преград "нерадзури" на пути к чемпионству. Команда Конте опережает ближайших преследователей на 11 очков за 8 туров до финиша, имеет серию из 11 матчей без поражений и 9 побед кряду. В Серии А тенденции Интера еще более убедительны – 14 туров без поражений и 11 побед подряд. Весьма решительный курс на "скудетто"!

Наполи располагается на 5-й позиции, отставая от зоны Лиги чемпионов на два очка и жаждет победы. Последние шесть домашних матчей команда Гаттузо выиграла. Минимум один гол "партенопеи" забивали в последних десяти поединках. Вне игры у них перебравший карточек Лосано и травмированные Гулям с Оспиной. В лазарете Интера находятся Коларов и Видаль.

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Четыре последние встречи этих команд получились не в пользу Наполи – три поражения и ничья.

СТАВКА КРУТОРОГОВА. Это будет противостояние двух разных игровых философий. Очевидно, что гости постараются не пропустить, поэтому высокой результативности ждать не стоит. Думаю, Интер не проиграет, также жду тотал меньше 2,5.

Смотрите, как Интер обыграл ранее Кальяри 1:0