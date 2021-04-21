"Накрыло иконой, это меня спасло!" Президент Ингульца – о взрыве гранаты с летальным исходом

Президент клуба украинской футбольной Премьер-лиги Ингульца Александр Поворознюк прокомментировал происшествие со взрывом гранаты в офисе одного из сельхозпредприятий в поселке Петрово Кировоградской обрасти, при котором он присутствовал.
Как мы писали ранее, во время взрыва в комнате находилось три человека: Поворознюк не пострадал, один мужчина погиб, еще у одного незначительные осколочные ранения.
- Как ваше здоровье? Какое состояние?
- Все нормально, – сказал Футбол NEWS 50-летний Поворознюк
- Вы сейчас в больнице?
- Не в больнице.
- Можете кратко рассказать, что случилось? С чем связываете?
- Ни с чем не связываю. Не могу понять, как это случилось. Одно только скажу: не знаю, как я выжил. Просто не знаю. Когда ты сидишь, говоришь, просто ни о чем, улыбаемся все – и тут чудак вытаскивает гранату, бросает на стол. Не понимаю вообще, как я выжил.
- Вытянул тот, кто был в вашей компании?
- Да. Меня накрывает столом – это меня и спасло. Столы и иконы меня накрывают, это меня и спасло, – сказал Поворознюк.
Александр Поворознюк / Фото: Канал Футбол
"Не знаю, покушение ли это, но бомба взорвалась в комнате, где мы были втроем", – говорил перед этим Tribuna.com Поворознюк
Напомним, информацию по факту случившегося внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
В рамках уголовного производства проводится досудебное следствие.
Ранее, еще до выхода Ингульца в Премьер-лигу, сообщалось, что президент клуба Поворознюк возит с собой автомат. Он говорил, что в 1990-е успел перейти в легальный бизнес.
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