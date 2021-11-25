Наконец-то прорвало! Ярмоленко принес победу Вест Хэму в еврокубке

Андрей Ярмоленко стал героем матча Лиги Европы / Фото: Reuters
В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы Вест Хэм на выезде играл против Рапида.
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Украинский вингер открыл счет в матче в конце первого тайма. Влашич сделал подачу с левого фланга во вратарскую соперника, где Ярмоленко точным ударом головой отправил мяч в сетку.
Гол Андрея Ярмоленко
Второй гол "молотобойцев" также состоялся при активном участии украинца. Уже в компенсированное время Марк Нобл реализовал пенальти, который заработал Ярмоленко.
Матч так и закончился со счетом 2:0 в пользу Вест Хэма.
Лига Европы
5-й тур, 25 ноября
Рапид (Австрия) – Вест Хэм (Англия) – 0:2
Голы: Ярмоленко, 40, Нобл, 45+2 (пен).
После пяти туров Вест Хэм лидирует в группе Н, набрав 13 баллов. Команда Андрея Ярмоленко обеспечила себе выход в плей-офф с первого места.