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4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
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Наконец-то прорвало! Ярмоленко принес победу Вест Хэму в еврокубке

Сергей Шаховец
25 ноября, 22:05
Лидер сборной Украины вышел в стартовом составе "молотобойцев" и поучаствовал в двух забитых голах своей команды

Андрей Ярмоленко стал героем матча Лиги Европы / Фото: Reuters

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы Вест Хэм на выезде играл против Рапида.

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Украинский вингер открыл счет в матче в конце первого тайма. Влашич сделал подачу с левого фланга во вратарскую соперника, где Ярмоленко точным ударом головой отправил мяч в сетку.

Гол Андрея Ярмоленко

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Второй гол "молотобойцев" также состоялся при активном участии украинца. Уже в компенсированное время Марк Нобл реализовал пенальти, который заработал Ярмоленко.

Матч так и закончился со счетом 2:0 в пользу Вест Хэма.

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Лига Европы

5-й тур, 25 ноября

Рапид (Австрия) – Вест Хэм (Англия) – 0:2

Голы: Ярмоленко, 40, Нобл, 45+2 (пен).

После пяти туров Вест Хэм лидирует в группе Н, набрав 13 баллов. Команда Андрея Ярмоленко обеспечила себе выход в плей-офф с первого места.