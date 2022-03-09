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Наказание для Тимощука: отберут госнаграды и диплом тренера

Андрей Трофимов
9 марта, 13:26
Бывший капитан сборной Украины не поддержал свою родину после российского вторжения и продолжает работать в Санкт-Петербурге

Тимощука не волнует горе украинского народа / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола решил наказать Анатолия Тимощука.

С момента нападения России бывший игрок сборной Украины никак не поддержал свою родину, не выступил за мир и продолжает работать тренером в Зените из Санкт-Петербурга.

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Поэтому Комитет по этике и честной игре УАФ намерен лишить Тимощука тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ.

А также обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука всех государственных наград и почетных званий.

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После ЧМ-2006 Тимощука наградили Орденом "За мужество" III степени.

Тимощук до сих пор не осудил российских захватчиков / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

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