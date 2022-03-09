Наказание для Тимощука: отберут госнаграды и диплом тренера

Тимощука не волнует горе украинского народа / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола решил наказать Анатолия Тимощука.

С момента нападения России бывший игрок сборной Украины никак не поддержал свою родину, не выступил за мир и продолжает работать тренером в Зените из Санкт-Петербурга.

Реклама

Читайте также: Козловский о Тимощуке: "С такими гнидами нам и врагов не нужно"

Поэтому Комитет по этике и честной игре УАФ намерен лишить Тимощука тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ.

А также обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука всех государственных наград и почетных званий.

Реклама

После ЧМ-2006 Тимощука наградили Орденом "За мужество" III степени.

Тимощук до сих пор не осудил российских захватчиков / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Читайте также: