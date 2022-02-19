Наелся китайского мяса? Норвежский чемпион захотел в туалет во время лыжной гонки

Йоханнес Клебо / Фото: Reuters

Лыжники должны были преодолеть дистанцию 50 км, но из-за сильного мороза дистанцию лыжного марафона сократили до 28 км.

Читайте также: Расписание медальных стартов 19 февраля на Олимпиаде-2022

Реклама

Фаворитом гонки был пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Хесфлот Клебо из Норвегии. Но из-за проблем со здоровьем норвежец сошел с дистанции на отметке 20 км.

После марафона Клебо рассказал, что помешало ему побороться за награды.

"Позапрошлую ночь я не спал вовсе, у меня проблемы с животом, и я не знаю, из-за чего. За последние сутки я в туалете провел больше времени, чем спал. Утром я поговорил с врачом и сказал, что не буду бежать 50 км. А потом дистанцию сократили, и я не удержался. Но это не помогло. Конечно, неприятно, ведь я ждал эту гонку. Но мое тело не работает, как надо. Теперь мне нужно взять только то, что было хорошее на этих Играх. Обидно и потому, что я чувствовал, что моя форма становится все лучше. Но когда на первом круге у меня начались проблемы с животом, я понял, что путь к финишу слишком долгий. У меня два золота в Пекине – это были хорошие Игры", – цитирует Клебо NRK.

Реклама

Отметим, что на Олимпиаде-2022 Йоханнес Клебо стал олимпийским чемпионом в личном и командном спринтах, а также взял бронзу в гонке на 15 км классикой и серебро в эстафете 4х10 км.

Победителем масс-старта стал представитель РОК Александр Большунов. Серебро у еще одного представителя команды без флага – Ивана Якимушкина. Зимен Кюгер завоевал бронзу для Норвегии.

Реклама

Добавим, что на протяжении всей Олимпиады спортсмены жаловались на местную пищу. Мы уже рассказывали, что первая в истории украинская бобслеиистка на Олимпиадах Лидия Гунько, погоревшая на допинге в Пекине, стала жертвой китайского мяса.

Гунько погорела на допинге в Пекине / Фото: Коллаж: Сегодня

А олимпийский чемпион в бобслее Франческо Фридрих дабы обезопасить себя от разных неприятностей, отказался от китайского мяса.

В 2010 году из-за китайского мяса пострадал игрок в настольный теннис Дмитрий Овчаров. После возвращения в Германию у него было два положительных теста на гормон роста кленбутерол.

По итогам нескольких изнурительных судебных разбирательств немецкого спортсмена украинского происхождения оправдали. "Я больше никогда не буду есть мясо в Китае", – заявил Овчаров после оглашения вердикта.