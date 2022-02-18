Олимпийские чемпионы определятся в бобслее, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, фигурном катании у спортивных пар и фристайле в дисциплине хаф-пайп. Два комплекта наград разыграют в конькобежном спорте в масс-старте у мужчин и женщин. В предпоследний день Игр пройдут матчи за 3-е место в керлинге в женском турнире и в хоккее в мужском турнире.
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Расписание медальных стартов 19 февраля на Олимпиаде-2022
Фристайл
- 04:24. Мужчины, хаф-пайп
Горнолыжный спорт
- 05:00. Командное первенство
Лыжные гонки
- 08:00. Мужчины, 50 км, масс-старт, свободный стиль
Керлинг
- 08:05. Мужчины, финал
- 14:05. Женщины, матч за 3-место
Конькобежный спорт
- 10:30. Мужчины, масс-старт
- 11:00. Женщины, масс-старт
Фигурное катание
- 13:00. Спортивные пары
Бобслей
- 14:00. Женщины, экипажи-двойки
Хоккей на льду
- 15:10. Мужчины, матч за 3-е место
Напомним, что в активе сборной Украины остается одно серебро Александра Абраменко. Смотрите, какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.
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