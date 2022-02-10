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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Надо правильно пить: украинка разоблачила допинг-систему России

Павел Василенко
10 февраля, 00:14
Еще два года назад Анастасия Шаботова говорила, что российские фигуристки принимают запрещенные стимуляторы. И после этого была вынуждена сменить страну

Валиева подтвердила слова Шаботовой / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Россия насколько протухла со своей допинговой системой, что втягивает в нее даже детей. 15-летняя фигуристка Камила Валиева поймана на употреблении запрещенных препаратов.

Естественно, после этого в РФ все в припадке закатывают глаза, охают и ахают, что такого не может быть.

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Но давайте вспомним слова фигуристки Анастасии Шаботовой. Два года назад одногодка Валиевой еще тренировалась в России и честно призналась:

"Как выступать стабильно? Выпить много допинга – и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить", – сказала тогда Шаботова, добавив, что в России фигуристы им злоупотребляют.

На родине спортсменке не простили эти слова и сейчас Шаботова представляет Украину на Олимпиаде.

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Анастасия Шаботова впервые выступила на Олимпиаде / Фото: Reuters

Но теперь то всем понятно, что Анастасия Шаботова была права. Ради олимпийских медалей в России готовы издеваться над здоровьем детей.

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