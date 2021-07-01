Нацистский гимн на Евро: нидерландский канал вляпался в скандал

Во время исполнения гимна Германии перед матчем Евро-2020 против Англии на экранах телевизоров пустили субтитры гимна немцев времен нацистского режима

Во время исполнения гимна Германии на экран вывели неправильные субтитры / Фото: Reuters

На Евро-2020 очередной скандал. Перед началом встречи 1/8 финала между Англией и Германией во время исполнения национального гимна Германии нидерландская телекомпания пустила в своем эфире субтитры нацистского гимна.

Во время гимна на экране появился текст: "Deutschland über alles, über alles in der Welt". Эти слова не используются в качестве гимна Германии после 1945 года, так как ассоциировались с нацистским режимом, пишет Bild.

Позже руководство канала на официальном сайте принесло извинения за неправильные субтитры, заявив, что это была ошибка одного из авторов текстовки.

Ранее мы писали о забавном ляпе во время этого же поединка на Евро-2020 – комментатор назвал Эда Ширана сыном Бекхэма. Комментатор матча Англия – Германия рассказывал о сыне Дэвида Бекхэма, когда в кадр попал знаменитый певец Эд Ширан. Зрители у экранов подумали, что комментатор имел ввиду именно его.