"На Зинченко похож". Ирина Морозюк ответила хаму, от кого у нее сын

Девушка не стала молчать после того, как один из подписчиков заподозрил, будто ее 5-летний сын Илья – не от Николая Морозюка, а от Александра Зинченко

Сын Ирины Морозюк Илья / Фото: Instagram

Ирина Морозюк похвасталась фотографией своего сына "на стиле", а в комментариях прозвучало мнение, якобы мальчик – не от Николая Морозюка, экс-капитана Динамо и бывшего мужа Ирины. Так вспыхнул новый скандал в соцсетях.

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"Кому жениха?" – так подписала Ирина Морозюк снимок своего 5-летнего сына Ильи в образе мачо, который опубликовала у себя в Instagram

Однако среди комментариев – "Нам!", "Девушки, берегитесь" – затесался и такой: "На Зинченко похож".

Последнюю ремарку Ирина Морозюк не оставила без ответа, написав: "Он похож на маму и папу! И прекратите писать глупости. Уже не актуально".

Ирину поддержали многие ее фолловеры, отметив: "Весь в маму и папу", "Копия Морозюка, не несите чепухи".

Николай и Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Николай и Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Отметим, что накануне Александр Зинченко и Влада Седан объявили, что ждут ребенка. На фото футболист обнял свою жену за беременный животик.

Напомним, что ранее Ирина Морозюк дала совет 5-летнему сыну, как выбрать жену: "Можно и шлюховатую. Главное – не залететь в 16".