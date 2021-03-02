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"Можно и шлюховатую. Главное, не залететь в 16": Морозюк дала совет 5-летнему сыну, как выбрать жену

2 марта, 15:12

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Бывшая жена экс-капитана "Динамо" уже готовится к роли свекрови

Самая откровенная женщина украинского футбола Ирина Морозюк рассказала, какой она будет свекровью. Хотя ее сыну Илье сейчас всего пять лет.

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Ирина Морозюк готова даже к "шлюховатой", как она выражается, невестке. Главное, по ее словам, для сына – "не залететь в 16".

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"Я буду та свекровь , которая не будет считать невестку картошкой", – рассказала Ирина Морозюк у себя в Instagram

"А у моего малого есть несколько основных правил касаемо девчат", – продолжает Ирина

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк / Фото: Instagram

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Вот он – свод правил для сына от Ирины Морозюк

  • С девочкой, девушкой, женщиной любого социального статуса и внешнего вида нельзя спорить, ругаться, обижаться на них, повышать голос и, конечно, категорично – никакого физического насилия, кроме того, которая она сама захочет темной ночью
  • Мужчина должен дарить подарки, заботу и абсолютно ничего не ждать взамен
  • Материальное положение его семьи зависит исключительно от него. Женщина хочет работать – хорошо, не захочет – тоже хорошо
  • Он вправе выбрать себе любую невесту вне зависимости от возраста, внешности, национальности и т.д. Меркантильную, шлюховатую, с сисями или без, с одним золотым зубом или даже без него, для меня это совсем неважно... Потому что все его победы или поражения в личной жизни – это его проблемы и только ему за это отвечать
  • Главное, не залететь в 16, потому что я с толпой детей нянчиться не собираюсь

Ирина Морозюк обещает: "Девчата, воспитаю лучшего мужчину".

"Жаль, что я уже старенькая для такого мужчины, а тем более для такой свекрови", – отреагировала в комментариях под постом Ирины Морозюк одна из ее подписчиц

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк / Фото: Instagram

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Напомним, прошлой весной Ирина Морозюк заявила о расставании со своим мужем – экс-капитаном "Динамо" Николаем Морозюком, отметив: "Думаю, он мне изменял".

Анна Мандзюк и Ирина Морозюк

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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свекровь WAGs Ирина Морозюк дети звезд жена футболиста

Источник: Сегодня|Спорт

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