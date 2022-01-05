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На заметку Петракову: украинец перешел в лучший клуб Чехии

Сергей Шаховец
5 января, 18:34
Игрок молодежной сборной Украины Максим Таловеров подписал контракт с пражской Славией

Максим Таловеров - игрок Славии / Фото: официальный сайт "Славия"

Контракт 21-летнего центрального защитника рассчитан до 31 декабря 2026 года. Сумма трансфера футболиста составила 500 тысяч евро, по данным сайта Transfermarkt.

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"Это новый вызов в моей карьере, очень важный шаг к поставленной цели.

Надеюсь, что сейчас будет значительно выше внимание украинских болельщиков к чемпионату Чехии, ведь это очень интересный чемпионат и динамичный футбол", – сказал Таловеров в комментарии Sportarena.

Максим Таловеров – воспитанник академии донецкого Шахтера. Выступал за юношеские команды киевского Арсенала и донецкого Олимпика. А в 2019 году талантливый футболист переехал в чемпионат Чехии, где выступал за Динамо Ческе-Будеевице.

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В составе первой команды Максим сыграл 50 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Пражская Славия возглавляет турнирную таблицу чемпионата Чехии. "Красно-белые" в феврале сыграют с турецким Фенербахче в Лиге конференций.

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Отметим, что Максим Таловеров – игрок молодежной сборной Украины, в составе которой сыграл 7 поединков.

Добавим, что в Славии уже выступает игрок сборной Украины Тарас Качараба, на которого зимой был ряд претендентов из Бундеслиги.

Тарас Качараба зимой может перейти в топ-клуб Бундеслиги / Фото: Getty Images