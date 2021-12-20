По стопам Тимощука и Воронина: украинец может перейти в топ-клуб Бундеслиги

Защитник сборной Украины Тарас Качараба вызвал настоящий ажиотаж на трансферном рынке. На игрока чешской Славии выстроился целый ряд претендентов

Тарас Качараба зимой может перейти в топ-клуб Бундеслиги / Фото: Getty Images

В услугах воспитанника донецкого Шахтера заинтересованы несколько топ-клубов Бундеслиги, MLS и Бельгии, сообщил футбольный менеджер Вячеслав Заховайло.

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"К Тарасу сейчас проявляют интерес три клуба – из Бундеслиги, представляющие первую шестерку, из MLS и из Бельгии. В последнем случае это, по сути, официальный запрос на игрока. Но трансфер в какой-то из этих клубов состоится только в том случае, если до 31 января будущего года Славия не использует предусмотренную договором опцию выкупа Качарабы у Слована. Сумма трансфера украинца составляет свыше 1,5 миллиона евро", – сказал Заховайло в интервью Footboom.

Вячеслав Заховайло / Фото: Facebook

Напомним, что на зимний перерыв ТОП-6 команд Бундеслиги вышли в таком порядке: Бавария, Боруссия Дортмунд, Фрайбург, Байер, Хоффенхайм и Айнтрахт. Какой конкретно клуб чемпионата Германии проявляет интерес к Качарабе не уточняется.

Стоит добавить, что по данным Тransfermarkt рыночная стоимость 26-летнего защитника составляет 800 тысяч евро.

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Отметим, что в нынешнем сезоне Качараба сыграл 22 матча. На его счету один гол.

В чемпионат Чехии украинец перебрался еще в 2018 году, а до этого выступал в Говерле, Зирке и молодежной команде донецкого Шахтера.

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А 8 сентября этого года Тарас дебютировал в сборной Украины в товарищеском матче против Чехии (1:1).