Где и когда первый матч сборной под руководством Петракова

Перед Александром Петраковым стоит непростая задача в отборе на ЧМ-2022 / Фото: УАФ
Сегодня Александр Петраков был назначен главным тренером сборной Украины. Теперь ему придется решать непростую задачу – выход на чемпионат мира 2022 года.
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В сентябре Украина проведет три поединка. Свой первый матч у руля сборной Петраков проведет против сборной Казахстана. Отборочная игра в Нур-Султане состоится через две недели, 1 сентября. Начало – в 17:00.
Уже через три дня после этого сборную Украины ожидает следующий матч квалификации. 4 сентября на киевском НСК Олимпийский "сине-желтые" примут действующих чемпионов мира – сборную Франции. Начало – в 21:45.
Третий же сентябрьский поединок сборной Украины станет товарищеским. В Плзени наша национальная команда сыграет спарринг против Чехии. Встреча состоится 8 сентября. Начало – в 15:00.
Отметим, что после трех первых туров Украина набрала 3 балла и находится на второй позиции в отборочной группе с Францией, Боснией и Герцеговиной, Финляндией и Казахстаном.
По регламенту победитель группы выйдет напрямую на ЧМ, а обладатель второго места поспорит за путевку в Катар в плей-офф.