На Олимпиаде продукты для сборной Кореи будут проверять на радиацию

На Олимпийских играх в Токио в корейской команде опасаются проблем с радиацией после аварии на АЭС в Фукусиме, которая произошла 10 лет назад

Корейцы бояться кушать в Токио из-за аварии на Фукусиме

На Олимпийских играх в Токио для спортсменов сборной Кореи еду будут готовить отдельно. Также все продукты будут проверять на радиацию.

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В корейской команде опасаются проблем с радиацией после аварии на АЭС в Фукусиме. Хотя с ее момента и прошло уже 10 лет. Кстати, после аварии на АЭС Фукусимы вследствие цунами, Корея ограничивала ввоз морепродуктов из Японии.

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Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Мы уже сообщали, что украинские спортсмены запасаются таблетками перед поездкой в Токио. Они считают местную еду отвратительной.