На одной ноге через всю Канаду: почему за неизвестного марафонца болели королева Британии и Папа Римский

В субботний день 12 апреля 1980 года канадский город Сент-Джонс жил обычной портовой жизнью. Кто-то спешил в доки, кто-то прогуливался вдоль атлантического побережья, но никому не было дела до чудаковатого парня, полоскавшего ногу в морской воде. Но пройдет всего пару месяцев, и его будут встречать в каждом городе тысячи людей. Его прибытие очевидцы будут сравнивать с визитом королевы.

Марафон надежды

Терри Фокс родился в Виннипеге и рос обычным парнем. В школе серьезно увлекался баскетболом и мечтал посвятить свою жизнь спорту. Но в 19 лет его начали мучить боли в правой ноге. Обследование закончилось роковым диагнозом – рак костей.

"Я не чувствую несправедливости. Я не единственный из людей, с кем это случилось", – спокойно отреагировал парень.

С этого момента жизнь Терри сделала крутой поворот. Месяцы лечения, химиотерапия, ампутация ноги. Но не физическая боль ломала его, а психологически было очень сложно.

"Я видел людей, испытывавших такие ужасные муки, что по сравнению с ними мои небольшие приступы боли ничто", – говорил Фокс.

И ради этих больных он затеял грандиозный проект – Марафон надежды. Чтобы поддержать, вдохновить людей с онкологией и привлечь внимание общественности к этой проблеме. Терри решил пересечь Канаду от восточного побережья до западного, каждый день преодолевая 42 км – дистанцию классического марафона. В Сент-Джонсе был старт, а второй раз окунуть ногу в морскую воду Фокс планировал в Ванкувере, в водах Тихого океана.

В начале Марафона надежды канадцы мало знали об этой акции и самом Терри Фоксе. Но с каждым днем все больше и больше людей вдохновлялись идеей Терри. Слова поддержки прислали королева Великобритании и папа Иоанн Павел II. Росло и число пожертвований, что также придавало Фоксу моральных сил. И к середину лета уже буквально вся Канада следила за отчаянным марафонцем.

Маршрут был расписан на 190 дней и 8500 км.

Терри остановился, когда позади были 5373 километра. 1 сентября 1980 года его госпитализировали из-за проблем с дыханием. Онкология дала осложнение на легкие.

"Если вы пожертвуете хоты бы доллар, то уже станете участником Марафона надежды", – говорил Фокс. Во время забега он собрал примерно в $1,7 млн. Однако выплаты продолжали поступать и дальше. К февралю 1981 года сумма превысила $24 млн. Примерно таким было население Канады в те годы. То есть, Терри достиг своей цели – 1 доллар с каждого канадца.

Фонд Терри Фокса

Терри Фокс не дожил ровно месяц до своего 23-летия. Он умер 28 июня 1981 года. По всей Канаде были приспущены государственные флаги, а премьер-министр Пьер Трюдо в своей речи назвал его человеком, который вдохновил других, "показав пример торжества человеческого духа над тяжелыми испытаниями".

Сейчас Фонд Терри Фокса вырос до 360 миллионов долларов и является одним из самых влиятельных в мире проектов по изучению проблем онкологии.

А в Канаде и еще более чем 40 странах по всему миру ежегодно проводятся благотворительные забеги Terry Fox Run, собранные средства идут на исследования онкологических заболеваний.

Посмотрите, как Терри Фокс бежал Марафон надежды: