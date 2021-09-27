Большая потеря. Динамо улетело на матч против Баварии без лидера команды

Динамо Киев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Делегация киевского Динамо выехала в Германию на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Баварии.

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Тренерский штаб "бело-синих" во главе с Мирчей Луческу взял в Германию 24 игрока.

Вратари: Бойко, Бущан, Моргун

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Защитники: Бурда, Сирота, Шабанов, Кендзера, Тымчик, Миколенко, Забарный

Полузащитники: Гармаш, Вербич, де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витиньо, Антюх

Нападающие: Шкурин, Супряга

Остались в Киеве один из лидеров команды Виталий Буяльский, он не играл в матче чемпионата против Руха, а также венесуэльский форвард Рамирес, который недавно переболел на COVID-19. Продолжают восстановление после травм Никита Бурда, Денис Попов и Артем Беседин.

Вылет в Мюнхен запланирован на 17:30, в воздухе самолет с динамовской делегацией проведет чуть больше двух часов.

Во вторник, 28 сентября, главный тренер Динамо и один из игроков "бело-синих" ответят на вопросы представителей СМИ в рамках предматчевой пресс-конференции, после чего футболисты испробуют газон "Альянц Арены".

Напомним, что матч Бавария – Динамо состоится в среду, 29 сентября, начало в 22:00 по киевскому времени.

Турнирная таблица группы Е Лиги чемпионов