На игре сборной можно отлично заработать: сколько дают за победу Шевы на Евро-2020

Франция остается фаворитом Евро-2020 у букмекеров, а команда Украины располагается на 11-м месте среди всех участников турнира – выше, чем Россия, Польша или Швейцария

Сборная Украины занимает 11-е место среди всех фаворитов турнира / Фото: Reuters

Букмекеры оценили шансы участников Евро-2020 на победу в турнире. Сборная Украины остановилась в шаге от попадания в ТОП-10 фаворитов чемпионата Европы. Напомним, что вчера наша команда разгромила Кипр в последнем спарринге перед Евро. Обзор матча Украина – Кипр есть на нашем сайте.

За четыре дня до старта Евро коэффициент на победу сборной Украины составляет 46.00. Если вы рискнете поставить на любимую команду 1000 грн, то потенциальная победа обогатит вас на 46 тысяч!

Главным же фаворитом турнира остается Франция. Котировки на действующего чемпиона мира составляют 5.00. Следом за ними располагается сборная Англии, несмотря на потерю ключевого защитника. Также в тройку входит бронзовый призер ЧМ-2018 и лидер рейтинга ФИФА команда Бельгии.

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Котировки на победу на Евро-2020:

Франция – 5.00 Англия – 5.80 Бельгия – 6.50 Германия – 7.50 Испания – 7.50 Португалия – 8.50 Италия – 11.00 Нидерланды – 12.00 Хорватия – 27.00 Дания – 31.00 Украина – 46.00 Турция – 46.00 Швейцария – 61.00 Россия – 61.00 Польша – 73.00 Австрия – 73.00 Швеция – 73.00 Чехия – 101 Венгрия – 321 Финляндия – 401 Северная Македония – 401