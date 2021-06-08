На игре сборной можно отлично заработать: сколько дают за победу Шевы на Евро-2020

Сборная Украины занимает 11-е место среди всех фаворитов турнира / Фото: Reuters
Букмекеры оценили шансы участников Евро-2020 на победу в турнире. Сборная Украины остановилась в шаге от попадания в ТОП-10 фаворитов чемпионата Европы. Напомним, что вчера наша команда разгромила Кипр в последнем спарринге перед Евро. Обзор матча Украина – Кипр есть на нашем сайте.
За четыре дня до старта Евро коэффициент на победу сборной Украины составляет 46.00. Если вы рискнете поставить на любимую команду 1000 грн, то потенциальная победа обогатит вас на 46 тысяч!
Главным же фаворитом турнира остается Франция. Котировки на действующего чемпиона мира составляют 5.00. Следом за ними располагается сборная Англии, несмотря на потерю ключевого защитника. Также в тройку входит бронзовый призер ЧМ-2018 и лидер рейтинга ФИФА команда Бельгии.
Котировки на победу на Евро-2020:
- Франция – 5.00
- Англия – 5.80
- Бельгия – 6.50
- Германия – 7.50
- Испания – 7.50
- Португалия – 8.50
- Италия – 11.00
- Нидерланды – 12.00
- Хорватия – 27.00
- Дания – 31.00
- Украина – 46.00
- Турция – 46.00
- Швейцария – 61.00
- Россия – 61.00
- Польша – 73.00
- Австрия – 73.00
- Швеция – 73.00
- Чехия – 101
- Венгрия – 321
- Финляндия – 401
- Северная Македония – 401
Смотрите, как Украина обыграла Северную Ирландию:
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