Украина – Кипр: видео голов и лучшие моменты товарищеского матча перед Евро

Подопечные Андрея Шевченко в Харькове успешно провели генеральную репетицию накануне чемпионата Европы в противостоянии со скромной командой

Украина - Кипр / Фото: Reuters

В понедельник сборная Украины третий раз подряд предстала перед своими болельщиками перед Евро-2020. Вашему вниманию – онлайн матча Украина – Кипр.

Подопечные Андрея Шевченко с самого начала взяли нити игры в свои руки. Правда, в одной из первых атак Роман Яремчук случайно зацепил ногой голову голкипера гостей Панайи, и тому пришлось перебинтовывать голову. В течение стартовых 30 минут форвард Гента имел три прекрасные возможности открыть счет, но никак не мог попасть в цель. Александр Зинченко пробил левой ногой в штангу.

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А на 36-й минуте латвийский рефери назначил пенальти за фол против Александра Зубкова, который убежал на свидание с вратарем, да еще и красную карточку показал защитнику. 31-летний Андрей Ярмоленко уверенно пробил с "точки" – 1:0. В добавленное время право на 11-метровый хозяева получили за игру рукой. На этот раз "приговор" реализовал Зинченко – 2:0. Смотрите лучшие моменты первого тайма.

В перерыве Марлос заменил Зубкова, и наши футболисты продолжали атаковать. Третий мяч на 59-й минуте забил Яремчук, откликнувшись на прострел с левого фланга украинского бразильца.

Вскоре дубль оформил Ярмоленко, после удара которого правой ногой мяч попал в защитника и, дезориентировав вратаря, залетел в сетку – 4:0.

Уверенная победа "сине-желтых" в новой форме накануне старта на чемпионате Европы. Первый матч наши проведут в воскресенье, 13 июня, с Нидерландами.

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