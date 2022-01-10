На глазах у мужа: Свитолина снова провалилась

Свитолина уступила, несмотря на поддержку Гаэля / Фото: Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№16 WTA) проиграла американке Мэдисон Киз (№56 WTA) в первом круге турнира WTA в Аделаиде – 2:6, 4:6.

Матч длился 1 час 17 минут. Свитолина сделала 10 виннеров и аж 35 невынужденных ошибок, заработав за участие в турнире 2 675 долларов.

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Отметим, что за игрой Элины с трибун наблюдал ее муж – французский теннисист Гаэль Монфис. Но его поддержка Свитолиной не помогла.

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Элина Свитолина / Фото: Reuters

Таким образом Элина потерпела второе кряду поражение в 2022 году. На прошлой неделе она проиграла на старте другого турнира в Аделаиде 130-му номеру мирового рейтинга россиянке Анастасии Гасановой – 7:5, 4:6, 3:6.

Напомним, перед новым сезоном Свитолина, недовольная своими результатами, сменила тренера. Теперь ее готовит латвиец Андис Юшка, ранее работавший с чемпионкой Роллан Гаррос-2017 Еленой Остапенко.

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Но пока положительного эффекта от смены тренера не видно.