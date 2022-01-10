9 января 19:30 Онлайн
Рома 3
Ювентус 4
9 января 19:30 Онлайн
Дженоа 0
Специя 1
9 января 21:45 Онлайн
Интер 2
Лацио 1
9 января 22:00 Онлайн
Вильярреал 2
Атлетико 2
10 января 18:00 Онлайн
Марокко --
Гана --
10 января 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вилла --
11 января 18:00 Онлайн
Нигерия --
Египет --
11 января 22:00
Эвертон --
Лестер --
12 января 21:00 Онлайн
Атлетико --
Атлетик --
12 января 21:45
Тоттенхэм --
Челси --
12 января 22:00 Онлайн
Интер --
Ювентус --
13 января 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
13 января 21:45
Ливерпуль --
Арсенал --
14 января 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвинея --
15 января 14:30 Онлайн
Манчестер Сити --
Челси --
16 января 16:00 Онлайн
Ливерпуль --
Брентфорд --
16 января 18:30 Онлайн
Тоттенхэм --
Арсенал --
16 января 21:45 Онлайн
Аталанта --
Интер --
18 января 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челси --
19 января 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
19 января 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 января 22:30 Онлайн
Валенсия --
Севилья --
20 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Алжир --
20 января 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ливерпуль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости тенниса

На глазах у мужа: Свитолина снова провалилась

Андрей Трофимов
10 января, 12:50
Элина Свитолина проиграла и второй свой поединок на старте 2022 года

Свитолина уступила, несмотря на поддержку Гаэля / Фото: Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№16 WTA) проиграла американке Мэдисон Киз (№56 WTA) в первом круге турнира WTA в Аделаиде – 2:6, 4:6.

Матч длился 1 час 17 минут. Свитолина сделала 10 виннеров и аж 35 невынужденных ошибок, заработав за участие в турнире 2 675 долларов.

Реклама

Отметим, что за игрой Элины с трибун наблюдал ее муж – французский теннисист Гаэль Монфис. Но его поддержка Свитолиной не помогла.

Реклама

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Таким образом Элина потерпела второе кряду поражение в 2022 году. На прошлой неделе она проиграла на старте другого турнира в Аделаиде 130-му номеру мирового рейтинга россиянке Анастасии Гасановой – 7:5, 4:6, 3:6.

Напомним, перед новым сезоном Свитолина, недовольная своими результатами, сменила тренера. Теперь ее готовит латвиец Андис Юшка, ранее работавший с чемпионкой Роллан Гаррос-2017 Еленой Остапенко.

Реклама

Но пока положительного эффекта от смены тренера не видно.