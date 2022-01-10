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На очах у чоловіка: Світоліна знову провалилася

Андрій Трофімов
10 січня, 12:50
Еліна Світоліна програла і другий свій поєдинок на старті 2022 року

Світоліна програла, попри підтримку Гаеля / Фото: Getty Images

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№16 WTA) програла американці Медісон Кіз (№56 WTA) у першому колі турніру WTA в Аделаїді – 2:6, 4:6.

Матч тривав 1 годину 17 хвилин. Світоліна зробила 10 віннерів та припустилася аж 35 невимушених помилок, заробивши за участь у турнірі 2 675 доларів.

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Зазначимо, що за грою Еліни з трибун спостерігав її чоловік – французький тенісист Гаель Монфіс. Але його підтримка Світоліній не допомогла.

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Еліна Світоліна / Фото: Reuters

Отже, Еліна зазнала другої поспіль поразки 2022 року. Минулого тижня вона програла на старті іншого турніру в Аделаїді 130-му номеру світового рейтингу росіянці Анастасії Гасановій - 7:5, 4:6, 3:6.

Нагадаємо, перед новим сезоном Світоліна, незадоволена своїми результатами, змінила тренера. Тепер її готує латвієць Андіс Юшка, який раніше працював із чемпіонкою Роллан Гаррос-2017 Оленою Остапенко.

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Але поки що позитивного ефекту від зміни тренера не видно.