На Евро-2020 во второй раз обновили рекорд самого молодого игрока

Кацпер Козловски побил рекорд Джуда Беллингема и стал самым молодым дебютантом на чемпионатах Европы. Рекордсмену нет и 18 лет

Кацпер Козловски стал самым молодым игроком на Евро / Фото: Reuters

Польский полузащитник Кацпер Козловски стал самым юным игроком в истории чемпионатов Европы. Футболист появился на поле в матче второго тура Евро-2020 Испания – Польша (1:1), заменив во втором тайме Матеуша Клиха.

На момент матча Козловски исполнилось 17 лет и 246 дней. Поляк побил рекорд игрока сборной Англии Джуда Беллингема, который ранее на турнире сыграл в возрасте 17 лет 349 дней.

Ранее мы писали, что Роналду продемонстрировал феноменальную скорость на Евро – и это в 36 лет. Криштиану Роналду не стареет. Португальский нападающий продемонстрировал феноменальную скорость в матче против Германии, которой позавидуют многие спринтеры.

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Ранее мы писали, что Роналду стал лучшим бомбардиром ЧМ и Евро вместе взятых. Португалец догнал знаменитого немца Мирослава Клозе и теперь делит с ним лидерство в списке лучших бомбардиров чемпионатов Европы и мира. Криштиану еще может выйти в единоличные лидеры.