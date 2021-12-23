22 декабря 22:30 Онлайн
Атлетик 1
Реал 2
26 декабря 14:30
Ливерпуль --
Лидс --
26 декабря 17:00
Манчестер Сити --
Лестер --
27 декабря 22:00
Ньюкасл --
Манчестер Юнайтед --
28 декабря 22:00
Лестер --
Ливерпуль --
1 января 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сити --
2 января 2022 18:30
Челси --
Ливерпуль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

На Евгения Селезнева завели уголовное дело

Андрей Трофимов
23 декабря, 12:59
Журналист и ведущий футбольного шоу ТаТоТаке Андрей Сенькив сообщил, что после подачи им заявления завели уголовное дело на форварда Миная, экс-нападающего сборной Украины Евгения Селезнева

Евгений Селезнев и Андрей Сенькив / Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, Селезнев, недовольный заявлениями Сенькива в эфире, по телефону пригрозил приехать в студию и избить того.

"Хочу тебе е***о набить", – угрожал Селезнев. Запись этого и других разговоров с футболистом закарпатского Миная Сенькив выложил в Сеть.

Реклама

"Полиция открыла уголовное производство по этому делу. Статья 345-1 "Угроза или насилие в отношении журналиста". Цитата из статьи: "наказывается исправительными работами сроком до двух лет или арестом сроком до шести месяцев, либо ограничением свободы сроком до трех лет, либо лишением свободы сроком до трех лет", – написал у себя в Facebook Андрей Сенькив.

Правда, журналист считает, что наказания Селезнева не последует.

"Новость вторая – плохая. Дело больше не в Киеве. Его перебросили на Ужгород. Поэтому в следственных действиях мне трудно участвовать. Понятно, что дозвониться до ужгородской полиции (и любой полиции) – дело нелегкое. Ехать туда – тоже такое удовольствие. Объяснение полиции простое – противозаконные действия совершались именно в этом городе".

"А там, учитывая связи бандюков-контрабандистов, владеющих Минаем, все будет очень просто", – заявил Андрей Сенькив.

    Евгений Селезнев / Фото: YouTube-канал Бомбардир

    Реклама

    Отметим, что Селезнева, обрушившегося на Сенькива с угрозами по телефону, возмутили заявления журналиста о том, что, дескать, футболист нарушает режим, "бухает", следствием чего якобы стала подбитая губа Селезнева в драке. Нападающий считает это клеветой.

    ВНИМАНИЕ! ПРИСУТСТВУЕТ НЕЦЕНЗУРНАЯ ЛЕКСИКА