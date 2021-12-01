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11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
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Мы же обезьяны! Вратарю Челси не дали приз Яшина

Любомир Луканюк
1 декабря, 08:41
Знаменитый французский защитник Патрис Эвра обвинил организаторов церемонии вручения "Золотого мяча" в расизме

Менди - №1 в Челси / Фото: REUTERS

Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра высказался о призе имени Льва Яшина – лучшему вратарю года. Награду получил голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма.

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"А что насчет Эдуара Менди? А, ну он же играет в Кубке Африки: мы же обезьяны, поэтому никто не уважает этот турнир. Это единственный турнир, ради которого футболистам приходится покидать клуб на три недели. Потому что у Африки всегда мало пространства для маневра. Но все изменится, обязательно изменится", – цитирует Эвра "Евроспорт".

На прошедшем чемпионате Европы 2020 года Доннарумма был признан лучшим игроком турнира. Он помог сборной Италии одержать семь побед в семи матчах и пропустил четыре мяча. В финальной встрече с командой Англии (1:1, 3:2 – по пенальти) вратарь отразил два решающих 11-метровых удара.

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Вратарь лондонского Челси и сборной Сенегала Эдуар Менди занял в голосовании второе место. С клубом он выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, был назван лучшим вратарем ЛЧ-2021.