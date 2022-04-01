Мы защищаем – вы играйте! Военные с передовой призывают футболистов выступать за честь страны

/ Фото: Телеканал "Футбол", Коллаж: Сегодня

Чемпионат Украины по футболу временно приостановлен, а возобновление возможно только после завершения войны в стране. Варианты окончания сезона в разработке, а тем временем многие команды распущены, некоторые – на грани исчезновения.

Евгений Дикий, исполняющий директор УПЛ / Фото: Телеканал "Футбол"

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О ситуации в Украинской премьер-лиге рассказал Евгений Дикий в интервью телеканалу Футбол. Исполнительный директор УПЛ развеял некоторые слухи, а также поделился мнением украинских защитников с передовой о футболе во время войны:

"Ходят слухи, что кто-то может прекратить свое существование, но пока это не соответствует действительности. Все в ожидании окончания войны и нашей победы, чтобы потом вернуться к футболу и тем самым поддерживать как социальное явление нашу нацию, украинцев, воинов. Есть определенные контакты с ребятами, которые защищают нашу страну на передовой и говорят: "Мы со своей стороны будем защищать, а вы делайте футбол, чтобы обязательно сыграла сборная Украины". Нам футбол нужен и наши ребята очень ждут, когда футбол вернется в Украину."

Динамо проведет серию матчей в Европе / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Напомним, что 1 апреля киевское Динамо заявило о европейском благотворительном турне. Это показывает о продолжении функционирования украинского гранда, игрокам которого руководство страны разрешило покинуть Украину во время войны.

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