"А Киев – госпереворот..." Звездный спортсмен сравнил реакцию России на Майдан и Талибан

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Getty Images, Reuters, AFP
Знаменитый российский теннисист Евгений Кафельников, известный критикой властей своей страны, с сарказмом высказался о гарантиях безопасности исламистским движением "Талибан" посольству РФ в Кабуле.
Отметим, что 15 августа Талибан объявил о взятии под контроль всей территории Афганистана.
"Мы, конечно, уникальные. Контактировать с талибами, которые захватывают власть силой – это норма, а 2014 год в Киеве – это госпереворот. Дипломатия мирового уровня у России", – с иронией написал Кафельников у себя в Twitter
Недоумение бывшего первого номера мирового теннисного рейтинга разделяют его подписчики. Вот их комментарии:
- "С талибами переговоры вести можно, а в Беслане ради спасения сотен детских жизней – принципы не позволяют. Высокодуховная Россия Путина"
- "Киев не предлагал героин в промышленных масштабах"
- "Назло Америке мы готовы отморозить не только уши"
Добавим, что президент Афганистана Ашраф Гани уже покинул страну.