"А Київ – держпереворот..." Зоряний спортсмен порівняв реакцію Росії на Майдан і Талібан

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Getty Images, Reuters, AFP
Знаменитий російський тенісист Євген Кафельников, відомий критикою влади своєї країни, з сарказмом висловився про гарантії безпеки ісламістським рухом "Талібан" посольству РФ у Кабулі.
Відзначимо, що 15 серпня Талібан оголосив про взяття під контроль всієї території Афганістану.
"Ми, звісно, унікальні. Контактувати з талібами, які захоплюють владу силою – це норма, а 2014 рік у Києві – це держпереворот. Дипломатія світового рівня у Росії", – з іронією написав Кафельников у себе в Twitter
Здивування колишнього першого номера світового тенісного рейтингу поділяють його підписники. Ось їхні коментарі:
- "З талібами переговори вести можна, а в Беслані заради порятунку сотень дитячих життів – принципи не дозволяють. Високодуховна Росія Путіна"
- "Київ не пропонував героїн в промислових масштабах"
- "На зло Америці ми готові відморозити не тільки вуха"
Додамо, що президент Афганістану Ашраф Гані уже покинув країну.