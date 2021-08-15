"А Київ – держпереворот..." Зоряний спортсмен порівняв реакцію Росії на Майдан і Талібан

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Getty Images, Reuters, AFP

Знаменитий російський тенісист Євген Кафельников, відомий критикою влади своєї країни, з сарказмом висловився про гарантії безпеки ісламістським рухом "Талібан" посольству РФ у Кабулі.

Відзначимо, що 15 серпня Талібан оголосив про взяття під контроль всієї території Афганістану.

"Ми, звісно, унікальні. Контактувати з талібами, які захоплюють владу силою – це норма, а 2014 рік у Києві – це держпереворот. Дипломатія світового рівня у Росії", – з іронією написав Кафельников у себе в Twitter

Євген Кафельников / Фото: Getty Images

Здивування колишнього першого номера світового тенісного рейтингу поділяють його підписники. Ось їхні коментарі:

"З талібами переговори вести можна, а в Беслані заради порятунку сотень дитячих життів – принципи не дозволяють. Високодуховна Росія Путіна"

"Київ не пропонував героїн в промислових масштабах"

"На зло Америці ми готові відморозити не тільки вуха"

Президент Афганістану вилетів до Таджикістану / Фото: колаж "Сьогодні"

Додамо, що президент Афганістану Ашраф Гані уже покинув країну.