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20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
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Верес --
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21 серпня 19:30
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Шахтар --
21 серпня 19:30
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Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
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"А Київ – держпереворот..." Зоряний спортсмен порівняв реакцію Росії на Майдан і Талібан

Андрій Трофімов
15 серпня, 19:54
Екс-перша ракетка світу Євген Кафельников прокоментував новину про те, що ісламістський рух "Талібан" гарантував безпеку посольства Росії в Кабулі

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Getty Images, Reuters, AFP

Знаменитий російський тенісист Євген Кафельников, відомий критикою влади своєї країни, з сарказмом висловився про гарантії безпеки ісламістським рухом "Талібан" посольству РФ у Кабулі.

Відзначимо, що 15 серпня Талібан оголосив про взяття під контроль всієї території Афганістану.

"Ми, звісно, унікальні. Контактувати з талібами, які захоплюють владу силою – це норма, а 2014 рік у Києві – це держпереворот. Дипломатія світового рівня у Росії", – з іронією написав Кафельников у себе в Twitter

Євген Кафельников / Фото: Getty Images

Здивування колишнього першого номера світового тенісного рейтингу поділяють його підписники. Ось їхні коментарі:

  • "З талібами переговори вести можна, а в Беслані заради порятунку сотень дитячих життів – принципи не дозволяють. Високодуховна Росія Путіна"
  • "Київ не пропонував героїн в промислових масштабах"
  • "На зло Америці ми готові відморозити не тільки вуха"

Президент Афганістану вилетів до Таджикістану / Фото: колаж "Сьогодні"

Додамо, що президент Афганістану Ашраф Гані уже покинув країну.

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