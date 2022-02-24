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Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
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Мы на своей земле и нам нечего бояться! Заявление Петракова и сборной Украины

Сергей Шаховец
24 февраля, 19:15
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков и футболисты национальной команды обратились к народу

Александр Петраков / Фото: УАФ

Наставник национальной команды Украины отреагировал на агрессию Российской Федерации.

"Дорогие братья-украинцы! В это сложное время мы должны быть сплочены, поддерживать друг друга и верить в нашу Армию и наше Государство. Мы на своей украинской земле и нам нечего бояться!

Мне 64 года, я всю жизнь живу в Киеве, я сейчас здесь, никуда не еду и чем смогу и умею готов помочь своему Государству. Спорт в такие моменты отходит на второй план: главное – это жизнь, мир, покой людей.

Но я верю, что после нашей скорой победы, мы продолжим подготовку к решающим матчам Национальной команды Украины в плей-офф чемпионата мира. Мы – вся Сборная, все ребята, которые всегда гордятся тем, что представляют на футбольном поле Великую Нацию! Мы не опускаем руки, мы все думаем об Украине и живем в Украине! Слава Украине!", – цитирует Петракова УАФ.

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Рано утром в четверг, 24 февраля, Путин объявил о начале "специальной военной операции на Донбассе". После этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, взрывы гремят по всей стране.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны.