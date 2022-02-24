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Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
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Ми на своїй землі і нам нічого боятися! Заява Петракова та збірної України

Сергій Шаховець
24 лютого, 19:15
Головний тренер збірної України Олександр Петраков та футболісти національної команди звернулися до народу

Олександр Петраков / Фото: УАФ

Наставник національної команди України відреагував на агресію Російської Федерації.

"Дорогі браття-українці! У цей складний час ми маємо бути згуртовані, підтримувати один одного і вірити в нашу Армію і нашу Державу. Ми на своїй українській землі і нам нічого боятися!

Мені 64 роки, я все своє життя мешкаю в Києві, я зараз тут, нікуди не їду і чим зможу і вмію готовий допомогти своїй Державі. Спорт у такі моменти відходить на другий план: головне — це життя, мир, спокій людей.

Але я вірю, що після нашої швидкої перемоги, ми продовжимо підготовку до вирішальних матчів Національної команди України у плей-офф чемпіонату світу. Ми — це вся Збірна, всі хлопці, які завжди пишаються тим, що презентують на футбольному полі Велику Націю! Ми не опускаємо руки, ми всі думаємо про Україну і живемо Україною! Слава Україні!", – цитує Петракова УАФ.

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