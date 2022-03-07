"Мы берем оружие для защиты Родины!" Огненное обращение украинского биатлониста

Биатлонисты вынуждены брать в руки настоящее оружие / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Украинские воины уже двенадцатый день обороняют Украину от российских оккупантов. От бомбардировок и ракетных ударов страны-агрессора страдают города и села Украины. Российские захватчики обстреливают гражданские объекты.

Украинский биатлонист Артем Прима записал обращение ко всей общественности, после полномасштабного вторжения фашистской России.

Реклама

"Я – Артем Прима, член сборной Украины. Хотел бы обратиться ко всем людям, которые смотрят и беспокоятся по поводу того, что происходит в стране. В настоящее время идет война, Россия пошла войной в Украину. Когда россияне зашли к нам в страну, в мой родной Чернигов, они никого и ничто не жалели. Они с первых дней начали бомбить по мирным жителям и городам, школам и больницам. Они просто разрушают все, что на их пути. Как говорит "руський мир": мы пришли спасать вас от Бандеры или кого-то еще. Это бред, это безумие Путина, россиян.

Это надо останавливать. Надо понимать, если Украине не помочь, если она не устоит и не победит Россию, если через Украину пройдут, то пострадают другие страны. Те, что рядом с Украиной, Беларусью и Россией. Хотел бы еще добавить, чтобы услышали россияне: каждый украинец, каждый человек будет защищать нашу землю, родную землю. До последнего человека, военного, мужчины, женщины, ребенка. Биатлонисты должны бороться на соревнованиях, однако теперь мы берем настоящее оружие в свои руки для защиты нашей страны", – сказал Прима в Facebook.

Ранее лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный заявил, что он и его команда остается защищать Украину от российских захватчиков.

Реклама