Муж Свитолиной объяснил, почему его стошнило в матче с россиянином

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Reuters, Instagram

Француз Гаэль Монфис, в третьем круге Мастерса в Цинциннати проигравший Андрею Рублеву 6:7, 6:7, прокомментировал проблемы со здоровьем, с которыми столкнулся по ходу матча.

"У меня случилось что-то с желудком. К сожалению, при счете 2:0 в мою пользу во втором сете меня стошнило"

"Перед этим я попросил у врача лекарства"

"Было жарко, я чувствовал, что рвота уже на подходе. В итоге я полностью опустошил желудок, вырвав из себя все, что съел с утра, и мне полегчало"

Тем не менее, по словам мужа Элины Свитолиной, не это недомогание стало причиной его поражения от Рублева.

"Это не имеет отношения к результату матча. Мог сыграть лучше на тай-брейках. Некоторые детали игры мне нужно усовершенствовать", – приводит слова Монфиса L'Equipe

Рублев и Монфис повздорили в США / Фото: Getty Images

Напомним, жалобы, высказанные французом Монфисом по поводу своего самочувствия судье на вышке по ходу встречи, взбесили россиянина Рублева.

"Плохо себя чувствует? Посмотрите, как он бегает. Последние семь лет как только он проигрывает, с ним что-нибудь происходит", – прямо на корте, обращаясь к судье, Рублев обвинил Монфиса в симуляции

"Думаешь, я специально сделал так, чтобы меня стошнило?" - ответил Рублеву Монфис

Их ссора у сетки в итоге закончилась рукопожатием.