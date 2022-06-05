5 июня 19:00 Видео
Уэльс 1
Украина 0
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Мундиаль был так близко: видеообзор матча Уэльс – Украина

Анатолий Дерека
5 июня, 23:11
Команда Александра Петракова минимально уступила валлийцам из-за автогола. На чемпионат мира поедут Бэйл и компания

Украина проигрывает Уэльсу в матче за выход на ЧМ-2022 / Фото: УАФ

Сегодня сборная Украины проиграла свой матч года. В финале плей-офф отбора на ЧМ-2022 команда Александра Петракова уступила Уэльсу со счетом 0:1 и осталась без Мундиаля.

Наша команда контролировала мяч чаще в первом тайме, Уэльс же делал ставку на контратаки. Впрочем, гол перед перерывом забили хозяева. А вернее, Ярмоленко. После подачи Бэйла со штрафного Андрей срезал мяч в свои ворота.

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Уже к перерыву наша команда могла сравнять счет. Все тот же Ярмоленко подставился под Аллена в чужой штрафной и Джо врезал нашему игроку по ступне вместо мяча. Судья VAR пересмотрел эпизод в повторе и решил не указывать на "точку".

После перерыва Уэльс отошел в защиту и неплохо контратаковал. У нашей команды острее всего были Довбик и Сидорчук. После моментов первого спасал Хеннесси, а Сергей сделал ставку на дальние выстрелы.

Таким образом, Уэльс во второй раз выходит на чемпионат мира, где в группе В сразится с Англией, США и Ираном. Наша же команда теперь будет готовиться к играм Лиги наций. В июне ее ожидают две битвы с Ирландией (8 и 14 числа), а между ними – игра с Арменией (11-го).

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ОБЗОР МАТЧА УЭЛЬС – УКРАИНА