Моуринью в Риме собрал толпы поклонников после прилета в Италию

Знаменитый португальский тренер готовится к работе во главе Ромы, а пока что знакомится с болельщиками именитого клуба из автомобиля

Жозе Моуринью / Фото: Reuters

Сегодня столица Италии привлекает к себе особое внимание поклонников футбола. Сборные Украины и Англии готовятся к завтрашнему четвертьфиналу чемпионата Европы, и Шевченко показал команде арену гладиаторов. Также днем в пятницу в Риме засветился еще один именитый тренер. 58-летний Жозе Моуринью прибыл, чтобы начать тренировки с Ромой.

Один из самых знаменитых наставников современности получил восторженный прием от сотен тиффози, которые чуть ли не штурмовали базу клуба ради встречи с Моуринью. Португалец приветствовал болельщиков с шарфиком Ромы в руках и выложил видеоролик на своей странице в Instagram.

Чуть более, чем за час, это видео посмотрело более полумиллиона человек. А чуть ранее он восхитился видом древнего города из самолета.

Напомним, последним местом работы Жозе был лондонский Тоттенхэм, который уволил его весной. Интересно, что даже сейчас англичане будут платить португальскому специалисту большую часть его зарплаты, чем Рома. В последние дни Моуринью набирался сил на родине, после чего снова бросился в очередной бой.

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