Моуринью уже нашли замену в Тоттенхэме

Главный тренер немецкого Лейпцига 33-летний Юлиан Нагельсманн может стать новым коучем Тоттенхэма, накануне уволившего Жозе Моуринью.
По данным Daily Mail, "шпоры" уже провели переговоры с Нагельсманном. "Быки" готовы отпустить своего наставника, однако лондонцам придется выплатить неустойку в размере 14 миллионов долларов.
Юлиан Нагельсман. Фото: REUTERS/Annegret Hilse
Интересно, что год назад Лейпциг Нагельсманна выбил из Лиги чемпионов Тоттенхэм, возглавляемый Моуринью, обыграв "шпор" в 1/8 финала – 1:0 в гостях и 3:0 дома.
Моуринью и Нагельсманн / Фото: Getty Images
Напомним, в текущем сезоне Тоттенхэм занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а из Лиги Европы вылетел на стадии 1/8 финала, где по сумме двух матчей уступил загребскому Динамо.
Как мы писали, с юмором на увольнение Моуринью отреагировал знаменитый английский нападающий Гари Линекер, разразившийся очередной шуткой у себя в Twitter.
"Жозе Моуринью уволен. Он стал первым менеджером Европейской Суперлиги, потерявшим работу", – написал Линекер, имевший ввиду скандальную Суперлигу, о которой было объявленонакануне
Помимо Тоттенхэма, основателями Суперлиги стали Арсенал, Челси, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Реал, Барселона, Атлетико, Милан, Интер и Ювентус. Турнир может начаться уже в августе 2021 года.
Не исключено, к этой компании присоединится и нынешний клуб Нагельсманна – Лейпциг.
Новости на эту же тему:Первая отставка в Суперлиге: Тоттенхэм уволил Жозе Моуринью Гвардиола повторил рекорд Моуринью, а Фоден скопировал Мбаппе в Лиге чемпионов Жозе Моуринью поздравил "Динамо" с выходом в четвертьфинал Лиги Европы "Особенный" снова в пролете: Гвардиола побил "вечный" рекорд Моуринью