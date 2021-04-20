Моуринью уже нашли замену в Тоттенхэме

На должность главного тренера "шпоры" зовут молодого немца Юлиана Нагельсманна, год назад поиздевавшегося над Жозе Моуринью в Лиге чемпионов

Главный тренер немецкого Лейпцига 33-летний Юлиан Нагельсманн может стать новым коучем Тоттенхэма, накануне уволившего Жозе Моуринью.

По данным Daily Mail, "шпоры" уже провели переговоры с Нагельсманном. "Быки" готовы отпустить своего наставника, однако лондонцам придется выплатить неустойку в размере 14 миллионов долларов.

Юлиан Нагельсман. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Интересно, что год назад Лейпциг Нагельсманна выбил из Лиги чемпионов Тоттенхэм, возглавляемый Моуринью, обыграв "шпор" в 1/8 финала – 1:0 в гостях и 3:0 дома.

Моуринью и Нагельсманн / Фото: Getty Images

Напомним, в текущем сезоне Тоттенхэм занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а из Лиги Европы вылетел на стадии 1/8 финала, где по сумме двух матчей уступил загребскому Динамо.

Как мы писали, с юмором на увольнение Моуринью отреагировал знаменитый английский нападающий Гари Линекер, разразившийся очередной шуткой у себя в Twitter.

"Жозе Моуринью уволен. Он стал первым менеджером Европейской Суперлиги, потерявшим работу", – написал Линекер, имевший ввиду скандальную Суперлигу, о которой было объявленонакануне

Помимо Тоттенхэма, основателями Суперлиги стали Арсенал, Челси, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Реал, Барселона, Атлетико, Милан, Интер и Ювентус. Турнир может начаться уже в августе 2021 года.

Не исключено, к этой компании присоединится и нынешний клуб Нагельсманна – Лейпциг.